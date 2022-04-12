تعرف على موعد انتهاء موجة البرد وارتفاع درجات الحرارة مجددا

شهدت كافة أنحاء الجمهورية انخفاض كبير في درجات الحرارة، على مدار الساعات القليلة الماضية، جعلت الكثيرين يعودون لارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى، بعد أيام من ارتداء الملابس الصيفية، كما أنهم لجأوا للبحث عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مجددا.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، وتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يسود غدًا الأربعاء طقس ربيعي معتدل نهارًا على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، لتصل أعلى درجة حرارة خلالها إلى 27 درجة في ساعات النهار، وفي جنوب الصعيد تصل أعلى درجة حرارة بهم إلى 35 درجة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة مجددا

وكشفت الهيئة في بيانها عن موعد ارتفاع درجة الحرارة مرة أخرى، إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بدءًا من يوم السبت الموافق 16 أبريل، على كافة الأنحاء، لتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين الموافق يوم 18 أبريل، لتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل أعلى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة المنتظرة.