أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-4-2022

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها خلال ختام تعاملات أمس ليصعد الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل 1030 جنيها للجرام.

سجل عيار 18 نحو 882.75 جنيها للجرام

سجل عيار 24 نحو 1177.25 جنيها للجرام

سجل الجنيه الذهب 8240 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.