أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها خلال ختام تعاملات أمس ليصعد الذهب عيار 21  بنحو 10 جنيهات ليسجل 1030 جنيها للجرام.

سجل عيار 18 نحو 882.75 جنيها للجرام

 سجل عيار 24 نحو 1177.25 جنيها للجرام

 سجل الجنيه الذهب 8240 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

غرفة صناعة الأدوية تكشف حقيقة زيادة أسعار العقاقير بعد رفع الدولار

مهيب عبدالهادي: يكشف موقف محمد صلاح من تولي إيهاب جلال إدارة المنتخب

لهذا السبب.. عايدة رياض تتلقى "علقة ساخنة" من محرم فؤاد

بعد قليل.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 11 متهما بقتل سيد وزة

بعد تصريحاتها في "حبر سري".. سوسن بدر تتصدر تريند "جوجل"

مرتضي منصور يستهدف التعاقد مع صفقة الأهلي

58 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين

بعد عرض الحلقة الحادية عشر.. مسلسل "دايما عامر" يتصدر تريند "جوجل"