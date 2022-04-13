أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-4-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها تسليم أراض المزرعة، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.



أسعار الفراخ في مصر:



سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

وتوقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن يحدث انخفاضات في أسعار الدواجن من ثلاث إلى خمس جنيهات، مشيرًا إلى أن أسعار البيض انخفضت ووصلت إلى 46 جنيهًا.

وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن تكلفة الإنتاج مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل 70% من مدخلات الصناعة.

وأضاف أنه خلال الأسبوعين الماضيين حصل اجتماعات من أجل التوسع في المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء وتوصيلها إلى 2 مليون فدان.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة أن يكون هناك بذور جيدة يتم زراعتها داخل مصر.