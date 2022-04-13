استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13-4-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ18.30 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بينما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.37 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ18.30 للشراء، 18.38 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.93 للشراء، 20.08 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.88 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.95 جنيه للشراء، و60.49 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

