أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأربعاء 13-4-2022
استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأربعاء 13-4-2022، وننشر فيما يلي أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات والفاكهة، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات
الطماطم بين 17 جنيها للمستهلك
البطاطس بين 5 و7 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 5 و7.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
من جانيه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعًا في الأسواق خلال 3-4 أسابيع المقبلة، مع بدء حصاد المحصول الجديد.