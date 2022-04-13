جهاز "القاهرة الجديدة": تسليم مركز طبى بالتجمع الثالث للصحة تمهيدًا للتشغيل





أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن البدء في إجراءات التسليم الإداري للمركز الطبي بالهناجر بالتجمع الثالث، لإدارة القاهرة الجديدة الطبية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصحة، ورئيسة منطقة القاهرة الجديدة الطبية، ولفيف من الأطباء والإداريين تمهيدًا للتشغيل وخدمة السكان.



ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية بالمدن الجديدة لتحقيق الاستفادة لقاطنيها.



وفى ذات السياق وجه المهندس أمين غنيم، بسرعة الانتهاء من إجراءات الاستلام تمهيدًا لتجهيز وتأثيث المركز وذلك بمعرفة وزارة الصحة، وتشغيله للحاجة الملحة للمنطقة لتلك الخدمة الطبية، مؤكدًا دفع العمل بالمشروعات الخدمية الأخرى بالمدينة لتلبية احتياجات سكانها.



وأكد المهندس أمين غنيم، أنه تم إنشاء 3 مراكز طبية على أعلى مستوى بمنطقة الهناجر ومنطقة غرب الجامعات ومنطقة أرض المعارض بالتجمع الثالث، وذلك لخدمة السكان بتلك المناطق وتقديم أفضل الخدمات الطبية.



وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، أن مسطح الأرض المقام عليها المشروع نحو ( 2120م2 ) ومسطح المبانى حوالى ( 573م2(، ويتكون المركز الطبي من أرضي وأول وثاني وغرف سطح، ويضم الدور الأرضي صيدلية وغرفة أشعة وطوارئ و3 عيادات أسرة وغرفة تطعيمات وملاحظة بالإضافة إلى دورات مياه، ومكتب صحة وغرفة تسجيل ملفات، بينما يضم الدور الأول عيادة ومعملا و3 عيادات أخصائي وجناح ولادة، وغرفة تنظيف صحي، ويضم الدور الثاني غرفة الإدارة والحسابات واستراحة أطباء وتمريض ومخازن.

