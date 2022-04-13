حادث مترو أنفاق نيويورك.. هجوم مسلح يسفر عن جرحى وقتلى بينهم مصريين

مترو أنفاق نيويورك، وقع حادث إرهابي يوم أمس الثلاثاء، في محطات مترو أنفاق ولاية نيويورك الأمريكية، نفذه مسلح، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

حادث مترو أنفاق نيويورك

وتصدر حادث مترو أنفاق نيويورك تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أفادت مصادر مطلعة بوجود مصريين بين المصابين.

مصريين في حادث مترو أنفاق نيويورك

وخضع أحد المصريين المصابين يوم أمس إلى إجراء جراحة، لسوء حالته الصحية بعدما وقع ضحية للهجوم الإرهابي المسلح الذي نفذه مجهول على مترو أنفاق نيويورك يوم أمس.

حصيلة حادث مترو أنفاق نيويورك

وأكدت المصادر أن مصابي حادث مترو أنفاق نيويورك بينهممواطنين اثنين من مصر "رجل وسيدة"، حيث تعرضا لإطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين، ليسقطا جريحين.

حالة حرجة في حادث مترو أنفاق نيويورك

وأوضح المصدر أن حالة من بين المصابين المصريين جراء حادث مترو أنفاق نيويورك حرجة للغاية، مشيرا إلى خضوعه لعملية جراحية خطيرة استغرقت 4 ساعات كاملة.

وقوع حادث مترو أنفاق نيويورك

ووقع حادث مترو أنفاق نيويورك في منطقة مليئة بالعرب ولا سيما المصريين وهو ما يفسر وجود إصابتين لمصريين في الحادث.

تفاصيل حادث مترو أنفاق نيويورك

يُذكر أن حادث مترو أنفاق نيويورك وقع في تمام الـ8 صباحا بتوقيت نيويورك خلال توجه المواطنين والوافدين إلى أعمالهم اليومية.

منفذ حادث مترو أنفاق نيويورك

وأكدت تقارير أمنية أن منفذ حادث مترو أنفاق نيويورك الإرهابي مواطن إفريقي يرتدي قناعا واقيا من الغاز، لافتا أن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النيران.

حصيلة ضحايا ومصابي حادث مترو أنفاق نيويورك

وأسفر حادث مترو أنفاق نيويورك عن وقوع 5 قتلى على الأقل، ما دفع إدارة شرطة نيويورك إلى تحذير سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة.