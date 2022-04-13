حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-4-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من أبريل 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية تكون لطيفة بينما تميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تنخفض ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ولفتت الأرصاد أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تشهد نشاط رياح على كافة مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ويكون الطقس مشمسا بشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

سانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13 درجة.