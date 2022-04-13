النائب السابق محمد إسماعيل: هاني شاكر سيطر على معركة الارتقاء بالفن

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بإدارة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات، مضيفا: هاني شاكر سيطر علي المعركة الشرسة للارتقاء بالفن رغم الظروف الصعبة التي واجهها من رواد السوشيال ميديا".

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اختبار الكلمة الطيبة مهم جدا في الأغاني لأن ما يحدث حاليا في أغاني المهرجانات يساهم على انتشار الجريمة، مشيرا إلى أن ارتباط الشباب بأغاني المهرجانات دفع النقابة لإنشاء قسم لهم لمراقبة الكلمات والسيطرة عليهم".

تابع عضو مجلس النواب السابق، إن الدراما والسينما المصرية شهدا تغييرات إيجابية خلال الفترة الماضية، من خلال إنتاج بعض الأفلام التي سطرت ملحمة لكفاح الشعب المصري من بينها فيلم الممر، ومسلسل الاختيار وهجمة مرتدة، لافتا إلى أن الجمهور يبحث دائما عن البطولة التي صنعت تاريخ.