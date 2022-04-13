محمد إسماعيل يفتح النار على إبراهيم عيسى: كفاية فتن واعتذر للشعب المصري

شن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، هجوما حادا على الإعلامي إبراهيم عيسى بسبب تصريحاته المستفزة خلال الفترة الماضية ضد بعض الثوابت الدينية قائلا: هناك بعض الإعلاميين يدعون أنهم مفكرين ويتجاوزا على قيم الأديان السماوية، ولكن هناك ثوابت دينية ولن نسمح له بخلق حالة من الشك بين أبناء الوطن الواحد من بينهم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان".

و طالب النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إبراهيم عيسى ويوسف زيدان بالاعتذار عما بدر منهم من تشكيك في شخصيات تاريخية إسلامية وكان لها دور كبير في فتح بيت المقدس، مطالبهم بضرورة مراجعة أنفسهم لأن الوطن تم بنائه بدماء زكية ونساء رملت فالكلمة لها دور كبير فعلى الجميع توخي الحذر".

تابع، نواجه بقوة من يتربص بالوطن سواء في الخارج أو الداخل، لافتا إلى أن القنوات المعادية لمصر التي تبث من الخارج تستهدف النيل من مقدرات الشعب المصري.