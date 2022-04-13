محمد إسماعيل يكشف حقيقة خلافه مع مرتضى منصور.. ساندته في انتخابات الزمالك

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن حرب المستشار مرتضى منصور كلها تأتي في سبيل استمرارية وحب نادي الزمالك، وحفاظا على النجاحات التي تحققت في النادي، لك قمت بمساندته في الانتخابات بشكل كبير، وهو ما جعل "منصور" يتوجه بالشكر لقناة الحدث اليوم على دعمه.

وأضاف محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مرتضى منصور ومن صنع هذا الخلاف هو شخص بعيد عن الطرفين حاليا، موضحا أن خطاب مرتضى منصور اختلف بشكل كبير عن الماضي، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد نوع من تكاتف الجهود داخل الزمالك للنهوض بالقلعة البيضاء، ونادي الزمالك يستحق أن نبعد عن الخلافات والمصالح الشخصية لمصلحة النادي.

وتابع محمد إسماعيل، أنه يرى أحيانا الديكتاتورية في مرتضى منصور مما يصب في مصلحة النادي لأن ديكتاتورية الرأي أحيانا تحقق الصواب لأنها تحقق السرعة في اتخاذ القرار، ولكن لا نستطيع الجزم بوجود ديكتاتورية لدى مرتضى منصور في ظل وجود مجلس منتخب.