محمد إسماعيل يهاجم يوسف زيدان: الوطن بني بدماء زكية ولن نسمح بتدميره

واصل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، هجوما الحاد على الإعلامي إبراهيم عيسى والروائي يوسف زيدان بسبب تصريحاتهم المستفزة خلال الفترة الماضية ضد بعض الثوابت الدينية قائلا: هناك بعض الإعلاميين يدعون أنهم مفكرين ويتجاوزا على قيم الأديان السماوية، ولكن هناك ثوابت دينية ولن نسمح له بخلق حالة من الشك بين أبناء الوطن الواحد من بينهم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان".

و طالب النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إبراهيم عيسى ويوسف زيدان بالاعتذار عما بدر منهم من تشكيك في شخصيات تاريخية إسلامية وكان لها دور كبير في فتح بيت المقدس، مطالبهم بضرورة مراجعة أنفسهم لأن الوطن تم بنائه بدماء زكية ونساء رملت فالكلمة لها دور كبير فعلى الجميع توخي الحذر".

تابع، نواجه بقوة من يتربص بالوطن سواء في الخارج أو الداخل، لافتا إلى أن القنوات المعادية لمصر التي تبث من الخارج تستهدف النيل من مقدرات الشعب المصري.

السياسي والنائب محمد أحمد محمد إسماعيل وشهرته محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة سابقًا والذي لقبوه هناك بنائب القلوب، وهو ينتهج الفكر الليبرالي.

تعود جذوره العائلية إلى محافظة سوهاج بصعيد مصر من عائلة لها تاريخ سياسي كبير بالمحافظة وبالبرلمان المصري حيث سبقه من عائلته نواب سابقين بالبرلمان.

إدخل معترك السياسة وهو في سن صغيرة وأستطاع أن يتقلد مناصب سياسية بعدة أحزاب حتي خاض انتخابات مجلس النواب عام 2015 مستقلًا بدائرة بولاق الدكرور ونجح فيها باكتساح ثم تم اختياره ليكون أحد قادة العمل الحزبي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة