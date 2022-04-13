النائب السابق محمد إسماعيل: ظاهرة مؤدي المهرجانات مؤامرة لتدمير الأخلاق والقيم المصرية

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
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قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، هناك الكثير من المؤامرات التي تحدث في الداخل لتدمير الأخلاق  والقيم المصرية من خلال ما يقدمه مؤدي المهرجانات وتأثيرهم السلبي على الشباب".
وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  نواجه بقوة من يتربص بالوطن سواء في الخارج أو الداخل، لافتا إلى أن القنوات المعادية لمصر التي تبث من الخارج تستهدف النيل من مقدرات الشعب المصري.

تابع، هناك بعض الإعلاميين يدعون أنهم مفكرين ويتجاوزا على قيم الأديان السماوية، ولكن هناك ثوابت دينية ولن نسمح له بخلق حالة من الشك بين أبناء الوطن الوحد من بينهم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان".
 

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