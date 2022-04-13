سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-4-2022، أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية فى البنك الأهلى المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.92  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.91  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.89  جنيه للشراء.

4.95  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.91  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.91 جنيه للشراء.

4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.80  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.89  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.89 جنيه للشراء.

4.94 جنيه للبيع.
 

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