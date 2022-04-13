“الإحصاء”: انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 32.3 %

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى  2.44 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض  قدره  32.3 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  34.5٪ حيـث بلغـت 3.99  مليــار دولار خـلال شهــر يناير  2022      مقابل 2.97  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة  107.0٪، البترول الخام  بنسبة 66.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 76.3٪).  

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2022  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (اسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة  13.6 ٪، اثاث بنسبة  8.5 ٪، بلاط واداوت صحية خزفية  بنسبة  14.3 ٪).

وانخفضت  قيمة الواردات بنسبة  2.2٪ حيث  بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير  2022  مقابـــل 6.57 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا (البترول الخام بنسبة  0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح  بنسبة  42.6  ٪، ذرة  بنسبة  37.1 ٪)، بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة  27.0٪، مواد اولية من حديد أو صلب  بنسبـة 49.4 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪).

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع ٤ فرنسيين وبلجيكى و٥ مصريين بحادث تصادم بطريق أبو سمبل

راموس يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

عاجل..اول تعليق من القابضة الإماراتية حول صفقات شراء حصص فى ٥ شركات مصرية

تردد القنوات المفتوحة الناقةل لمباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مستشار الرئيس يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر والعالم (فيديو)

نجم سموحة مرشح لخلافة بن شرقي في الزمالك

فيريرا يرحب برحيل ثلاثي الزمالك

الزمالك يحسم صفقة هجومية