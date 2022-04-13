بعد مصرع وإصابة 14.. صحة قنا تتابع الحالة الصحية لمصابي الطريق الصحراوي

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أنه فور وصول بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل الوقف الصحراوي، وجه إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية بالتعاون مع مستشفى قنا العام بسرعة إستقبال الحالات المصابة واتخاذ اللازم.

وأضاف، أن الحادث قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي الوقف المركزي  و11 مصاب تم نقلهم إلي مستشفي قنا العام.

حيث كان في استقبالهم الدكتور راجي تاوضروس، مدير المديرية، والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام، وفريق طبي متكامل لتوقيع الكشف علي الحالات المصابة والتي تباينت حالتهم الصحية بين بسيطة ومتوسطة

حيث اطمأن الدكتور راجي علي جميع المصابين مُطمئنًا إياهم باستقرار حالتهم وموجها إدارة المستشفي بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم لحين تعافيهم.

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الدكتور راجي تاوضروس الصحية قنا حادث قنا أخبار قنا اليوم
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