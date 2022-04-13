موعد مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات

مباراة ليفربول وبنفيكا، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة مساء اليوم، حينما يلتقي الريدز بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح نظيره بنفيكا البرتغالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول وبنفيكا

ويخوض ليفربول الإنجليزي مباراة مهمة الليلة أمام بنفيكا، في ياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعدما حقق الريدز الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا

وتنطلق مباراة ليفربول وبنفيكا في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

نتيجة مباراة ليفربول وبنفيكا في الإياب

وانتهت مباراة ليفربول وبنفيكا في الذهاب لصالح عملاق إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في تخطي العقبة البرتغالية وتفادي مفاجآت هذا الدور والتي كان أبرزها، خروج بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي حامل لقب النسخة الماضية.

دوافع كلوب في مباراة ليفربول وبنفيكا

ويحتاج المدير الفني الألماني يورجن كلوب من مباراة ليفربول وبنفيكا الفوز أو التعادل بأية نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي.

مباراة ليفربول وبنفيكا ودوافع الأخير

ويدخل بنفيكا مواجهة اليوم أمام ليفربول رافعا شعار "ريمونتادا للصعود"، حيث يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل الصعود أو بهدفين والاحتكام لأشواط إضافية.

الفائز من مباراة ليفربول وبنفيكا وفياريال

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مباراة ليفربول وبنفيكا فياريال الإسباني الذي تغلب على بايرن ميونيخ وأطاح به من الدور ربع النهائي.