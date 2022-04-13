إنتر ميلان يفاوض ديبالا

دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقا لصحيفة" لا جازيتا ديللو سبورت"، فإن الفترة الحالية تشهد مفاوضات بين انتر ميلان، وباولو ديبالا، من أجل الحصول على خدماته مع نهاية الموسم".



وتابعت الصحيفة:" يبحث النجم الأرجنتيني خلال الوقت الحالي، عن نادي يناسب طريقة لعبة الفنية، والتي تعد متوافرة في نادي انتر ميلان".



وجدير بالذكر أن عقد باولو ديبالا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، ويحقق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية.

