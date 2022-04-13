انخفاض أسهم أوروبا لثالث يوم على التوالي





تراجعت أسهم أوروبا لثالث جلسة على التوالي الأربعاء 13 ابريل، وذلك بضغط من مخاوف ارتفاع التضخم وتأثيره المحتمل على موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي قوض الشهية للمخاطرة.

وانخفض المؤشر Stoxx6000 الأوروبي 0.2%، وتراجعت أسهم قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في حين صعد قطاع التعدين.

ونزل سهم Tesco، أكبر شركات التجزئة البريطانية 4.7% بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية.

وصعد سهم LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة 1% بعد أن منح طلب قوي على منتجات LV وDior دفعة لمبيعات الربع الأول.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية TIM بـ 2.9% بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية iliad بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.



