انخفاض أسهم أوروبا لثالث يوم على التوالي

بوابة الفجر
Advertisements



تراجعت أسهم أوروبا لثالث جلسة على التوالي الأربعاء 13 ابريل، وذلك بضغط من مخاوف ارتفاع التضخم وتأثيره المحتمل على موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي قوض الشهية للمخاطرة.

وانخفض المؤشر Stoxx6000 الأوروبي 0.2%، وتراجعت أسهم قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في حين صعد قطاع التعدين.

ونزل سهم Tesco، أكبر شركات التجزئة البريطانية 4.7% بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية.

وصعد سهم LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة 1% بعد أن منح طلب قوي على منتجات LV وDior دفعة لمبيعات الربع الأول.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية TIM بـ 2.9% بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية iliad بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.


 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

لابورتا يرفض عودة نجم برشلونة إلى الكامب نو مرة أخرى

السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية مصابي حادث الأوتوبيس السياحي

صدمة مدوية.. برشلونة مهدد بفقدان خماسي ناري في الدوري الأوروبي

بعد التأهل الاوروبي.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة إشبيلية في الليجا

عرض سعودي فلكي يقرب أخطبوط منتخب مصر من الرحيل عن ناديه

مدرب الرجاء يتحدى الأهلي بتصريحات نارية قبل الموقعة المرتقبة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزير النقل

السياحة والآثار تتعاقد مع الـCNN لعرض الحملة الترويجية Follow the Sun