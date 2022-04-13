دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي

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دعاء اليوم الثاني
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان
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دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان، يعيش المسلمون في مختلف بقاع الأرض حالة إيمانية روحانية، قائمة على الحب والتقرب إلى المولى عز وجل، من أجل الظفر بحسن الأجر والثواب الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الصائمين.

 

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

 

وتصدر دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث الصائمون عن أدعية الشهر المبارك بشكل يومي، آملين في التقرب لى المولى عز وجل.

 

اليوم الثاني عشر من رمضان "مستجاب"

 

ويتساءل الكثيرون عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان وأفضل الأدعية التي تلائم هذا اليوم الجديد من الشهر الطيب المبارك، الذي به ليلة هي خير من ألف شهر.

 

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان وموعد آذان المغرب في السطور التالية:

 

" اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي".

 

موعد آذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان 

 

ويرفع آذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان الموافق الـ13 من أبريل 2022، في الـ6:21 بتوقيت القاهرة، حيث تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

 

اليوم الثاني عشر من رمضان وأهمية الدعاء عند الإفطار

 

ونجدد في اليوم الثاني عشر من رمضان على ضرورة وأهمية الدعاء ولا سيما عند الإفطار، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

 

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