مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع 11%





قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات ارتفعت في مارس بأسرع وتيرة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها تجار الجملة، بنسبة 11.2% عن العام الماضي، وهو أكبر عدد في سلسلة بيانات تعود إلى نوفمبر 2010.

وعلى أساس شهري، ارتفع المقياس بنسبة 1.4%، ليتجاوز توقعات المحللين عند 1.1%.

هذا وبعد استبعاد خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ 0.9% على أساس شهري، أي ما يقرب من ضعف تقديرات التي كانت 0.5% و7% على أساس سنوي.