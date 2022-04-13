أسعار النفط ترتفع مع مخاوف تراجع الإمدادات





ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قالت روسيا إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات في حين أبقت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان المكاسب محدودة.



وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 48 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 105.12 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 100.88 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من ستة في المائة أمس الثلاثاء.



واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا أمس الثلاثاء بعرقلة محادثات السلام، وقال إن موسكو لن تتخلى عما تسميها "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها.



وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إنها تتوقع أن تسجل خسائر إنتاج النفط الروسي 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في أبريل، مع زيادة الخسائر لما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو.



وحذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا وأشارت إلى أنها لن تضخ المزيد من الخام.



كما تلقت أسعار النفط دعما من تقارير هذا الأسبوع تحدثت عن تخفيف جزئي لبعض قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين.



غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان.