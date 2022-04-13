الذهب يصعد مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة





ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار حسب "رويترز".

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1969.76 دولار للأوقية الأ بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020 الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية فإن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وزادت الفضة 0.4 % إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1 % إلى 2398.15 دولار للأوقية.



