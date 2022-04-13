البنك الدولي: مخاطر الديون الأفريقية تتفاقم بسبب الحرب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال البنك الدولي إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنب "موجة كبيرة" من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له اليوم الأربعاء في إصدار أبريل من تقريره "نبض إفريقيا" إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5% بعد أن كانت 52.6% في أكتوبر.

وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لشؤون إفريقيا في البنك الدولي، ألبرت زوفاك، في مقابلة إنه في حين أن التعرض لخطر كبير من ضغوط الديون "ليس حكما بالإعدام"، فإنه يتعين أن يواصل المجتمع الدولي العمل للتوصل إلى حلول واضحة من أجل البلاد المحتاجة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمان أن يكون التمويل الميسر متاحا للدول الأفريقية ".

 

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