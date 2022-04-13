تعرف على خطوات توثيق عقود الأملاك السكنية والتجارية بالشهر العقاري

تواصل مصلحة الشهر العقاري، جنودها لتسهيل كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأملاك المختلفة، إذ تعتبر هي الضامن الوحيد بالنسبة للمواطنين للتأكد من أن إجراءات تملكهم للوحداتهم السكانية والعقارية المختلفة في أمان كامل.

ومؤخرًا سهلت مصلحة الشهر العقاري إجراءات التسجيل الخاصة بالعقارات على جميع المواطنين، وفقًا لما صرح به الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

شروط ومستندات تسجيل العقارات بالشهر العقاري

أوضح جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنَّ هناك شروط محددة لعملية تسجيل المواطنين للعقارات والممتلكات فى الشهر العقاري، وهي كالتالي:

- كل من يملك عقد تمليك نهائي للعقار.

- كل من يمتلك عقود ابتدائية أو عرفية للأملاك، على أن يكون قد مر 5 سنوات على الأقل على تمليكها، وإثبات هذا بواسطة إيصالات المرافق مثل «غاز، وكهرباء، ومياه».

- من يمر على حيازته للعقار أكثر من 15 سنة، وليس لديه عقود ملكية، على أن يقدم إيصالات مرافق «غاز، وكهرباء، ومياه»، من تاريخ هذه الفترة.

- صورة من خريطة رقمية، تضم البيانات الخاصة بالعقار من هيئة المساحة المصرية.

ـ صورة أو مستندات رسمية بها البيانات الرقمية الخاصة بالعقار.

- تقديم أصل السند القانوني لعملية التمليك «العقود».

- توقيع إقرار بدفع كل الحقوق المقررة على العقار.

السيسي يصدّق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد في مارس الماضي، بعد موافقة مجلس النواب، وهو القانون الذي سينهي أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن التسجيل.

كما تؤكّد بنود القانون الجديد، اختصار البيانات والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف، بالإضافة إلى خريطة رقمية رسمية مبين إحداثيات العقار وبياناته.