"إيني" و"إيجاس" توقعان اتفاقية لزيادة انتاج الغاز والإمدادات



وقع رئيس الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية مجدي جلال ومدير عام شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطارية في القاهرة، والتي ستسمح بزيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع تصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

واتفق الطرفان على تعزيز احتياطيات الغاز المصري من خلال زيادة الأصول المدارة بشكل مشترك وتحديد الفرص لتعظيم إنتاج الغاز على المدى القصير.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل إيني أيضًا على تحسين حملات الاستكشاف في الامتيازات الحالية والمناطق التي فازت بها حديثًا في دلتا النيل وشرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق الصحراء الغربية.

ستوفر هذه الاتفاقية، جنبًا إلى جنب مع الاتفاقية الموقعة لإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة العام الماضي، شحنات الغاز الطبيعي المسال بحجم إجمالي يصل إلى 3 مليار متر مكعب في عام 2022 لمحفظة الغاز الطبيعي المسال لشركة إيني الموجهة إلى أوروبا وإيطاليا.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال شركة أيوك التابعة. وتعد الشركة حاليًا المنتج الرئيسي في البلاد بإنتاج يبلغ نحو 360 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.