التموين: إنتاج 13.399 ألف طن سكر من البنجر



ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 13.399 ألف طن.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى استمرار توريد قصب السكر إلى الشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 6 ملايين و827 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 729 ألفا و99 طن سكر.

ووجه وزيرالتموين الدكتور علي المصيلحي شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.

يشار إلى أن موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.