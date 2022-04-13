صناعة الأردن تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس وأعضاء جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وزيادة الصادرات الصناعية الأردنية إليه.



وقال الجغبير في بيان اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا يزال لصالح الاتحاد، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 12.9بالمئة ليصل إلى نحو 2.671 مليار دينار.



وبلغت قيمة الصادرات الأردنية قرابة 199 مليون دينار، فيما تجاوزت قيمة المستوردات 2.870 مليار دينار، احتلت المانيا الجزء الأكبر منها بـ 544 مليون دينار، فيما كانت هولندا في طليعة الدول الأوروبية المستوردة للمنتجات الأردنية، وبقيمة بلغت 39 مليون دينار.



وأكد الجغبير سعي مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، لتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق التقليدية من جهة، وإلى الأسواق الواعدة من جهة أخرى، مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، التي ينقصها الترويج والدعم الفني، من خلال تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعين الأردنيين مع المشتريين الأوروبيين المحتملين.



من جهته، أشار رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي حيدر مراد، إلى أن الجمعية ستنسق مع غرف الصناعة والتجارة في كل نشاطاتها، لا سيما ما يتعلق باللقاءات مع الملحقين التجاريين الأوروبيين، وكذلك تنظيم الزيارات والبعثات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.



وقال مراد إن الجمعية ستنظم ورش عمل توعوية بالمواصفات ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية بالتعاون مع خبراء متخصصين، وتعزيز الاستفادة من البرامج الأوروبية الخاصة بتبادل الخبرات، ورفع قدرات الشركات والمؤسسات الأردنية التسويقية والإدارية. وحضر اللقاء أمس الثلاثاء، عضوا مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي والمهندس فواز الشكعة، ونائب رئيس (جيبا) محمد القريوتي، وأمين سر الجمعية المهندس فواز قطان، وعضو مجلس إدارة الجمعية محمد حسن الصمادي، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ومدير عام غرفة صناعة الأردن اسحاق عربيات ومدير جمعية جيبا أيمن قفاف.