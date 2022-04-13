مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 6 الحلقة 12والقنوات الناقلة

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مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 6
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يعتبر مسلسل الكبير أوي في الموسم السادس، محل جذب للكثير من المشاهدين، خاصة بعد كشف سر عملية الاختطاف التى تعرض لها أهالي المزاريطة بترتيب كل من جوني والكبيرة فحت، من أجل التقريب بين الكبير ومربوحة وأبنائه جوني والعترة، فضلا عن ظهور شخصية حزلقوم بالأحداث مرة أخرى، لذا زادت عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 12 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 12

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 12 والقنوات الناقلة، إذ يتم عرضه على شبكة قنوات ON E بشكل حصري، ليكون موعد العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً، أى بعد مدفع الإفطار مباشرة، بينما تكون الإعادة الأولى في الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

ويمكن لمتابعي مسلسل الكبير أوي 6 مشاهدة أحداث الحلقة 12، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة كلا من الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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