الأسهم الأوروبية تغلق متباينة بعد بيانات التضخم والأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي

أغلقت الأسواق الأوروبية متباينة يوم الأربعاء حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة وتطلعوا إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

أنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بشكل مؤقت منخفضًا 0.1%، مع انخفاض مخزونات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.7% لقيادة الخسائر.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، هبطت شركة Tesco، أكبر شركة تجزئة بريطانية، بنسبة 2% بعد التحذير من انخفاض أرباح العام بأكمله لعام 2022 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في المملكة المتحدة.

بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 7% سنويًا في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 1.1% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.7% في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين، والذي توقع زيادة سنوية بنسبة 6.7%.

تراجعت شركة العقارات السويدية SBB بنسبة 7.4% نحو قاع المؤشر الأوروبي، بينما قفزت شركة التعدين الألمانية للبوتاس والملح K + S بنسبة 5% بعد زيادة توقعات أرباحها بسبب ارتفاع أسعار البوتاس.

كان تركيز السوق مع قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس، حيث يوازن المركزي الأوروبي بين تباطؤ النمو والتضخم القياسي، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.