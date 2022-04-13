أوكرانيا: صادرات الذرة قد تنخفض إلى 17 مليون طن في 2021-2022

قال رومان روساكوف نائب وزير الزراعة الأوكراني اليوم الأربعاء إن صادرات بلاده من الذرة قد تتراجع إلى 17 مليون طن في 2021-2022 انخفاضا من 23.1 مليون في العام السابق بما يعكس أثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف روساكوف أن صادرات زيت دوار الشمس في الفترة ذاتها قد تتراجع إلى 3.4 مليون طن من 5.3 مليون.

وأوكرانيا أكبر منتج ومصدر لزيت دوار الشمس في العالم.

وقال منتجون قبل الحرب إن الصادرات قد تصل في موسم 2021-2022 إلى 6.6 مليون طن.

العالم قد يجوع

قال رئيس روسيا البيضاء ألكندر لوكاشنكو إنه دون الأسمدة لن يكون هناك محصول وسيزداد الجوع العالمي بسرعة.

أدت العقوبات الغربية على روسيا وروسيا البيضاء منذ بداية الحرب في 24 فبراير لتعطيل شحنات أسمدة البوتاس.

وحذر الرئيس الروسي بوتين الأسبوع الماضي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة مصحوبًا بنقص في الأسمدة الزراعية سيدفعان الغرب إلى طبع النقود لشراء إمدادات، مما يؤدي إلى نقص في الغذاء بين الدول الأكثر فقرًا.

وقال "هم حتما سيفاقمون نقص الغذاء في المناطق الأكثر فقرًا في العالم، وسيثيرون موجات جديدة من الهجرة ويدفعون بشكل عام أسعار الغذاء لمزيد من الارتفاع".

عرقلة الإمدادات الأوكرانية

وقالت شركة الاستشارات الزراعية إيه.بي.كيه-إنفورم يوم السبت إن أسعار تصدير الذرة الأوكرانية تراجعت بسبب الطلب المحدود والمخزونات الكبيرة التي لا يمكن تصديرها إلا عن طريق السكك الحديدية عبر الحدود الغربية لأوكرانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتادت أوكرانيا، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، على شحن معظم سلعها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود، ولكن مع اندلاع الحرب على امتداد سواحلها تدافع التجار لنقل المزيد من الحبوب عن طريق السكك الحديدية.

وأضافت إيه.بي.كيه-إنفورم أن أسعار الذرة تسليم أبريل إلى مايو تراوحت بين 240 و250 دولارا للطن للتسليم على الحدود البولندية، بانخفاض يصل إلى 15 دولارًا للطن عن أسعار الأسبوع السابق.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن مخزون الذرة في البلاد بلغ نحو13 مليون طن في نهاية مارس، مع تصدير 300 ألف طن فقط من الحبوب خلال الشهر.

وقال تاراس فيسوتسكي وهو نائب آخر لوزير الزراعة الأوكراني لمؤتمر في براج إن أوكرانيا بمكنها أن تصدر مليوني طن من القمح فيما تبقى من الموسم الحالي والذي يستمر حتى نهاية يونيو، لكنه لم يقدم توقعا لإجمالي صادرات القمح في 2021-2022 بما يمكن مقارنته بإجمالي العام السابق.