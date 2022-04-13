التضخم السنوي في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7% في مارس، حيث يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بالضغط على المستهلكين، ويشكل معضلة لصانعي السياسات.

هذا وارتفعت أسعار المستهلكين 1.1% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.7% في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، والذي توقع أيضًا زيادة سنوية بنسبة 6.7%.

هذا ويعتبر الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7% هو الأعلى منذ مارس 1992، متجاوزًا الزيادة البالغة 6.2% المسجلة في فبراير.

ومن 1 أبريل، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 54% بعد ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية.

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