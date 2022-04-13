"أوفيد" يدعم المغرب لتعزيز القطاع المالي والتحول الرقمي

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع حكومة المغرب للمساعدة في تعزيز القطاع المالي كجزء من جهود أوسع لتحديث الاقتصاد ودعم تعافي المملكة من تداعيات جائحة وباء كورونا.

ويدعم قرض أوفيد "برنامج الشمول المالي والرقمي"، الذي يتضمن تنفيذ إصلاحات لتزويد الأسر والشركات بخدمات مالية ميسورة التكلفة ومستدامة، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، مثل التأمين والائتمان والخدمات المصرفية، لتسهيل وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الأنظمة المالية.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد - في بيان صادر عن الصندوق - إن القرض يساعد على تمكين فئات سكانية هامة تشمل الشباب والنساء والشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ويساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام للمغرب على المدى الطويل.

وأوضح البيان أن قرض الصندوق يغطي مجالين رئيسيين، الأول يضمن الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل للأفراد والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل البديلة، ويركز الثاني على تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الأوبك تعاون مع المغرب لأكثر من أربعة عقود، قدم خلالها أكثر من 600 مليون دولار، لمساعدة قطاعات هامة تشمل الطاقة والمالية والنقل في البلاد.