غرفة دبي تعزز ريادتها كنموذج للغرف الذكية بـ" 100% لا ورقية"

أكدت غرفة تجارة دبي أن حصولها على ختم "100% لا ورقية" من هيئة دبي الرقمية ساهم بتوفير أكثر من نحو مليون ورقة سنويًا "داخلية وخارجية" في 2021 وتوفير أكثر من 11 مليون درهم سنويًا في كلفة الطباعة والوقت وتنقل العملاء من وإلى مراكز إسعاد المتعاملين.

وجاء حصول غرفة تجارة دبي على ختم "100% لا ورقية" من هيئة دبي الرقمية في إطار إلتزامها بتطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرامية إلى جعل دبي نموذجا للمدن الذكية المستدامة وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية رقمية وذلك ضمن رؤية الإمارة بأن تكون حكومة دبي أول حكومة لا ورقية في العالم.

وبحصول الغرفة على ختم 100% لا ورقية فإنها استنادًا إلى استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية "2017-2021" ستكون قد نجحت في الاستغناء عن نحو 37 مليون ورقة وهو إجمالي استهلاكها من الأوراق المطبوعة خلال هذه الفترة.

وأكد سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي التزام الغرفة بدعم رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية لافتًا إلى ان استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية كانت استراتيجية استشرافية للمستقبل وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي عاصمة للأعمال والاقتصاد الرقمي في حين تساهم بشكل أساسي في خفض كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح سعادته أن الغرفة التي أصبحت لاورقية بنسبة 100% توفر أكثر من 50 خدمة رئيسية ذكية وانخفض عدد زوار مكاتب إسعاد المتعاملين من 380 ألف زائر خلال فترة ما قبل كوفيد-19 إلى رقم محدود لا يذكر حاليًا معتبرًا أن الغرفة باتت نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي المتكامل والبنية التحتية الرقمية المتطورة ذات الكفاءة العالية التي تلبي جميع متطلبات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وقال سيف حتاوي مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة دبي إن نجاح الغرفة في التحول إلى مؤسسة لا ورقية جاء ثمرة جهود فريق عمل متخصص يقوده كفاءات وطنية شابة قادت عملية التحول بسلاسة وسهولة واستغنت عن 49 آلة طباعة في الغرفة وقامت بتهيئة البنية التحتية الملائمة لضمان سير العمل واستدامته للعملاء والموظفين على حد سواء محققةً مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات الاورقية في وقت قياسي.

وتطبق غرفة تجارة دبي مفهوم الغرفة الذكية المرتكز على 100% خدمات ذكية و100% معاملات لا ورقية وهو المفهوم المبني على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سموه التي تدعو لتسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال عبر اعتماد الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كنقطة ارتكازٍ لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته.