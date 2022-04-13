"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي" تنال 7 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل

تسلّمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، 7 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل بعد اكتمال إجراءات وعمليات التدقيق الخارجي من قبل مجموعة "لويدز ريجستر"، الجهة المانحة لشهادات الآيزو.

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن حصول المؤسسة على 7 شهادات آيزو يأتي تتويجًا لجهود فرق العمل على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة نحو تطبيق وتوحيد معايير الجودة لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، مثمنًا النجاح الذي حققته المؤسسة في استحقاق الاعتماد الدولي لشهادات الآيزو في مجال إدارة الجودة وفق نظام الإدارة المتكامل، بما يتوافق مع تطلعات المؤسسة نحو بناء أنظمة موثوقة ومستدامة لضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح، أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اجتازت عمليات التدقيق اللازمة لاستحقاق 7 شهادات آيزو وهم نظام إدارة الجودة "ISO 9001" لتلبية توقعات المتعاملين وفقًا للتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، ونظام إدارة البيئة "ISO 14001" للحد من التلوث، ونظام إدارة الصحة والسلامة "ISO 45001" عبر الوقاية من الأمراض والإصابات في مناطق العمل، ونظام إدارة الشكاوى "ISO 10002" لتعزيز رضا المتعاملين، ونظام إدارة الأمن "ISO 28000" من خلال السيطرة على المخاطر الأمنية، ونظام إدارة أمن المعلومات "ISO 27001" عبر حماية المعلومات الخاصة بالمؤسسة وجميع الشركاء الاستراتيجيين.

وتسلّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة شهادات الآيزو، خلال حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمؤسسة، من مدير عمليات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لمجموعة "لويدز ريجتسر"، لويس كونها، بحضور سعادة أحمد محبوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة مدير عام جمارك دبي، والمدراء التنفيذيون ومدراء إدارات المؤسسة.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم أن المؤسسة حريصة على تطبيق متطلبات الحصول على هذه الشهادات وذلك ضمن جهودها في مواصلة الارتقاء بمستوى وجودة وكفاءة الخدمات والأنظمة الإدارية والتشغيلية المعمول بها، مشيرًا إلى اتباع المؤسسة وتطبيقها للمعايير العالمية في نظام إدارة الجودة.

وقال " مع حصول المؤسسة على هذه الشهادات السبع، يرتفع رصيد ثقة وولاء المتعاملين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة، وبالتوازي المكانة التنافسية وعلاقات الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين".

وأكد حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على استمرارية تطوير خدماتها لتحقيق الريادة على الصعيد العالمي، واستمرار استحقاق وتجديد الشهادات خلال السنوات القادمة، موضحًا أن رفع كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من متطلبات الحكومة في سعيها نحو الريادة والتميز.

وقال لويس كونها، مدير عمليات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لمجموعة "لويدز ريجتسر"، إن قدرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على بناء مجموعة متماسكة من أنظمة الإدارة المتكاملة ومعرفتها لكيفية إدارة عملياتها والسماح بتحقيق أهدافها الاستراتيجية هو إنجاز عظيم.

وأضاف " نفخر كشركاء بتحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب في السعي اللامتناهي نحو التميز، كما نفعل مع الهيئات الاتحادية وهيئات حكومة دبي التي تساهم بشكل حاسم في تطوير الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة".