إطلاق كتاب حول كيفية تنمية الاستثمارات في دبي

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حفل إطلاق كتاب "شرح الاهتمام بالاستثمار.. دليل إلى ممارسي الاستثمار الأجنبي المباشر وواضعي السياسات حول كيفية تنمية الاستثمارات والاحتفاظ بالمستثمرين"، والذي يُعد الأول من نوعه في شرح الخطوة الأخيرة من رحلة المستثمر الأجنبي بشكل منهجي.

وتم إطلاق الكتاب - وهو من تأليف كارولينا أريجادا بيترز، المستشارة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، المدير التنفيذي لدى "سيتيز آند كولابوريشن" ومؤسسة fdiCampus، وديفيد كوبل، الخبير الاقتصادي؛ والأستاذ المساعد توبي لي؛ وبرندان لويس، مستثمر مختص - برعاية مركز حمدان لمستقبل الاستثمار كجزء من برنامج "قدرات 2030"، الذي يهدف لبناء وتعزيز قدرات القطاعات الاستثمارية والإسهام في توفير رؤوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيع الاستثمار عالميًا، لا سيما مع ربط البرنامج المشترك بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المنتظرة في الوقت الذي من المتوقع بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المؤثرة على المستوى العالمي إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: نُؤمن بأن توفير الرعاية اللاحقة للمستثمرين لطالما كانت من أبرز الركائز التي ساهمت في استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، مما عزز مكانتها في مصاف أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد أصبحت الرعاية اللاحقة أولوية لهيئات ترويج الاستثمار بهدف تعزيز إعادة الاستثمار وتسهيل رحلة المستثمر وتسريع عجلة التعافي الاقتصادي، خاصة في أعقاب ما بعد جائحة "كوفيد-19".

وقالت كارولينا أريجادا بيترز: أجرينا مقابلات مع عشرات هيئات ترويج الاستثمار ومنظمات التنمية الاقتصادية، والتقينا العديد من المستثمرين وأجرينا أبحاثنا عبر مئات الكتب كي نقدم أفضل الخبرات في هذا المجالز وقال إسماعيل إرشاهين، المدير التنفيذي للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "وايبا": نتعاون مع مركز حمدان لمستقبل الاستثمار في "قدرات 2030" لتطوير هيئات ترويج الاستثمار وتهيئتها للمستقبل، وتعزيز قدرتها لتوفير أفضل الخدمات".

وأكد ألكسندر دي كومبروج، الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - الذي أضاف مقدمة الكتاب - على الدور المحوري لهيئات ترويج الاستثمار في إدارة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والأعمال، لما تقدمه من دعم للمستثمرين من خلال الرعاية اللاحقة.

