انطلاق معرض "ليالي رمضان 2022" بإكسبو الشارقة



انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض "ليالي رمضان 2022" أحد أبرز الفعاليات التجارية والتسويقية في إمارة الشارقة والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسط أجواء استثنائية وبرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة وتخفيضات جاذبة وصلت إلى 75 بالمائة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من "مهرجان رمضان الشارقة".

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 26 أبريل الحالي سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة وإبراهيم راشد الجروان منسق عام مهرجان رمضان الشارقة وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة حيث تجولوا في أرجاء المعرض والتقوا بعدد من العارضين واستمعوا منهم إلى شرح حول المنتجات التي يقدمونها.

وشهدت أجنحة وساحات المعرض إقبالا كبيرا من الزوار الذين استهلوا حضورهم بالاطلاع على ما يقدمه أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 25 علامة تجارية عالمية من منتجات وسلع متنوعة والاستفادة من التخفيضات الكبرى والعروض الجاذبة والجوائز القيمة إلى جانب الاستمتاع بالبرامج الثقافية والفنية والتوعية الدينية والصحية والأنشطة الترفيهية في حين قدم ركن الإفطار لزواره العديد من المأكولات المحلية والعربية والعالمية.

وسجلت قرية التراث حضورا مميزا للفرق الفنية الشعبية إذ لاقت رقصة اليولة التي قدمتها فرقة "الشباب الحربية" إقبالا ملحوظا من الزوار كما جذبت المعروضات من الملابس والأدوات والمشغولات اليدوية والمشروبات والأطباق الإماراتية الرمضانية الأهالي والزوار للاستمتاع بهذه اللوحات التراثية البهية والمشاركة في المسابقات المباشرة والفوز بالجوائز فيما قدم ركن الأطفال عدد كبير من الألعاب الترفيهية التي تم اختيارها بعناية مع مراعاة عوامل السلامة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم مركز إكسبو الشارقة بإعتباره أحد المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة وتمكينه من تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في قطاع صناعة المعارض وذلك انطلاقا من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذا القطاع نظرا لدوره الأساسي في دعم كافة القطاعات الأخرى ومساهمته في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية.

وأشار العويس إلى أهمية الحدث في تحقيق مستهدفات "مهرجان رمضان الشارقة" الذي تنظمه غرفة الشارقة ويتميز ببعديه الاقتصادي والاجتماعي المتمثل بتعزيز الحركة التجارية والسياحة على مستوى إمارة الشارقة وإشاعة أجواء البهجة والفرح لدى سكان الإمارة وزوارها على امتداد أيام الشهر الفضيل لافتا إلى أن المعرض نجح على مدى دوراته السابقة في حجز مكانة خاصة له على قائمة الفعاليات الاقتصادية الموسمية التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع مستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها العارضون على البضائع الوطنية والأجنبية ونخبة من أشهر العلامات التجارية.

من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع أن معرض "ليالي رمضان" غدى موسما قائما بذاته نظرا لأجوائه الفريدة وعروضه المتميزة التي جعلت منه أحد أهم وجهات التجزئة والضيافة والترفيه في إمارة الشارقة موضحا أن المركز حرص هذا العام على استقطاب عارضين جدد والعمل على تطوير فعاليات الحدث بهدف توفير المساحة الأرحب للعائلات والأشخاص الراغبين بقضاء أمسيات رمضانية وعيش تجربة تسوق مميزة وبأسعار تنافسية لا تضاهى وسط أجواء مسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد بما يعزز سمعة الشارقة ويرسخ مكانتها كأفضل وجهة عائلية للسياحة والتسوق.

كما أكد أن المعرض سيحظى برضا الزوار والمتسوقين أسوة بجميع دوراته السابقة وقد بدا ذلك جليا في حجم الإقبال الكبير من قبل المتسوقين في اليوم الأول من انطلاق المعرض بنسبة تجاوزت التوقعات معربا عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة واللجنة التنظيمية للمعرض الذين كان لهم دورا في إنجاز كافة الاستعدادات لضمان انطلاقة الحدث على أكمل وجه.

من جانبه أكد إبراهيم راشد الجروان أن معرض "ليالي رمضان" يعد من أهم فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة" الذي تنظمه غرفة الشارقة بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ودعم مجتمع الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وعرض منتجاتهم بموازاة مجموعة من النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل لافتا إلى أن تنظيم الأنشطة والبرامج التراثية التي شهدتها قرية التراث والتي قدمت من خلالها عرضا لجوانب متنوعة من الحياة القديمة والأصيلة لمجتمع الإمارات يأتي في إطار حرص الغرفة ومركز إكسبو الشارقة على دعم مشاريع الشباب والأسر المنتجة وتعريف الجمهور بالتراث الإماراتي العريق وقيم ومبادئ الآباء والأجداد منوها إلى أن القرية ستقدم المزيد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية خلال أيام المعرض المقبلة.