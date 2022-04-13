حالة الطقس غدا الخميس 14-4-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الخميس 14-4-2022 والموافق 13 رمضان، سيكون ربيعيا معتدلا على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تظل درجات الحرارة حول معدلاتها المسجلة في هذا الوقت من العام.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون معتدلا على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين سيكون لطيفا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ومائلا للحرارة على محافظات ومدن شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بشكل متقطع على مدار اليوم، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات، فيما عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 26-14

الإسكندرية 22-14

وادي النطرون 25-14

طنطا 26-15

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 21-13

مطروح 21-13

السلوم 20-13

سيوة 22-14

بورسعيد 22-14

دمياط 22-15

الزقازيق 25-14

المنصورة 24-15

الإسماعيلية 25-14

السويس 26-15

العريش 20-14

رفح 19-13

رأس سدر 29-15

نخل 25-12

نويبع 28-16

طابا 26-16

كاترين 25-13

الطور 24-18

شرم الشيخ 30-19

الغردقة 31-21

مرسى علم 32-20

الفيوم 27-15

بني سويف 27-15

المنيا 28-16

أسيوط 29-14

سوهاج 31-18

قنا 33-19

الأقصر 34-19

أسوان 35-20

إدفو 34-22

أبو سمبل 34-21

الوادي الجديد 32-20

شلاتين 29-18

أبو رماد 28-17

حلايب 27-17

رأس حدربة 28-17