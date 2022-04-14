أسعار الذهب اليوم الخميس 14-4-2022

استقرت أسعار الذهب ا في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفع خلال تعاملات أمس مع زيادة الأسعار في البورصة العالمية للمعدن الأصفر

وسجل عيار 21 سعر 1022 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 نحو 876 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 1168 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 8176 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن المفاوضات مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود" في حين صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادةالجماعية.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية فإن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 972.51 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 3.1 % إلى 2398.15 دولار للأوقية.