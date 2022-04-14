أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 14-4-2022

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس بمعظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الشهر الماضي أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% لتستقر في بداية التعاملات اليوم الخميس.

ففي بنكي (الأهلي - مصر) أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات سجل سعر صرف الدولار تراجعا ملحوظا بقيمة 8 قروش شراء وبيع ليصبح 18.37 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي تراجعا 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.45 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية حيث سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين (9 - 18) قرش شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي بنكي (الأهلي - مصر) تراجع سعر اليورو ليصبح 19.86 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولي سجلت العملة الأوروبية تراجعا 19.85 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع..وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه أمام اليورو 20.04 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (10 ? 18) قرش شراء وبيع بالبنوك الحكومية والخاصة ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعره تراجعا ليصبح 23.83 جنيه للشراء و24.01 جنيه.

وفي البنوك الخاصة شهد الجنيه الإسترليني بالبنك التجارى الدولي تراجعا ليسجل 23.82 جنيه للشراء و24.04 جنيه للبيع وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني24.01 جنيه للشراء و24.15 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية شهدت أسعار الريال السعودي في بنكي (الأهلي - مصر) تراجعا (2 - 3) قرش شراء وبيع ليسجل 4.89 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعا ما بين (25 - 29) قرش شراء وبيع ليسجل 57.91 جنيه للشراء و60.46 جنيه للبيع كما شهد الدرهم الإماراتي تراجعا بقيمة قرشين شراء وبيع وسجل 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.