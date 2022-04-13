ننشر رابط حجز موعد السجل التجاري 2022 إلكترونيا

يرغب العديد من أصحاب المشروعات المختلفة في استخراج سجل تجاري خاص بهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو أية دفع غرامات مالية، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المعظم 2022.

ويبحث العديد منهم عن رابط حجز موعد السجل التجاري 2022، إذ يتمكنون من حجز موعد خاص بهم، لإنهاء جميع الإجراءات حال التوجه لمكتب جهاز تنمية التجارة الداخلية على الفور، دون أن ينتظر ساعات طويلة أثناء الصيام، إذ يتيح الجهاز للمواطنين خدمة إجراء بعض الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص به.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، رابط حجز موعد السجل التجاري 2022 إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:

رابط حجز موعد السجل التجاري 2022

- يقوم الراغب في حجز موعد للسجل التجاري بالدخول عبر الموقع الخاص بالخدمات الإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــا).

- تسجيل دخول المستخدم الجديد، ثم إدخال عدد من البيانات الخاصة بالمستخدم حتى يتم تسجيل الدخول.

- يقوم المستخدم بإدخال عدد من البيانات والتي تتمثل في «بطاقة الرقم القومي، الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني» ثم تسجيل الدخول في النهاية.

- استقبال إرسال رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

- الضغط على خدمة السجل التجاري واختار المكتب الذي يريد المستخدم استخراج السجل التجاري منه.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بحجز الموعد وهي «حجز معاملة بمكتب سجل تجاري».

- اختيار المحافظة وتحديد اسم المكتب.

- اختيار حجز مستخرج من السجل التجاري.

- وبعد الانتهاء من اختيار الخدمة، يجرى حجز الموعد الخاص بمقدم الطلب.