زيارة مشرف الاتحاد المصري للمصارعة مشروع المركز القومي للموهبة للناشئين بالدقهلية

زار الدكتور محمود السيد أحمد المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة والدكتور نبيل حسنى الشوربجي مخطط أحمال مشروع المصارعة بزيارة المركز القومي للموهبة والبطل الاوليمبي مرحلة الناشئين والواعدين بالدقهلية.

زيارة المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة مشروع المركز الق

تأتي الزيارة لاحلال وتبديل اللاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة للناشئين ؛ والمتابعة الفنية والتقييم وتحديد القوام النهائي واعتماد خطة التدريب البدنى العام والخاص والمهارى بمرحلتيه الناشئين والواعدين بصالة التدريب باستاد المنصورة الرياضي.

رافقهما اثناء الزيارة الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وكان ذلك بحضور المدربين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة الكابتن محمود الوفائي والكابتن عبد اللطيف احمد بمرحلة الناشئين والكابتن عبد الغفار الزلوعى المدرب بمرحلة الواعدين للمصارعة.

وشاهد الدكتور محمود السيد المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة اللاعبين أثناء التدريب والقيام ببعض الحركات الفنية والاشتباك بين اللاعبين لينتقى منهم العناصر المميزة ليكونوا النواة الأولى في مشروع البطل الأوليمبى

كما قام سيادته باستبعاد اللاعب اسلام احمد وضم اللاعبان محمد رشدى، وأحمد محمد بعد عمل القياسات البدنية والفنية، والكشف الطبي والتسجيل بالاتحاد من قبل المديرية ليصبح قوام المركز ١٦ لاعبًا.

وأكد على البرنامج التدريبي طبقا للاطار العام للخطة الموضوعة، مع التأكيد على الوضع الأرضى من دفاع البرم - البرم من الوسط والصدر، وضرورة عمل لقاءات ودية ومباريات تجريبية لزيادة خبرة اللاعبين من خلال الاحتكاك.

زيارة المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة مشروع المركز الق

وقام الدكتور نبيل حسنى الشربيني مخطط أحمال مشروع المصارعة بعمل الاختبارات البدنية للاعبين وقياس اللياقة البدنية ؛ كما أخذ اوزان اللاعبين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة لمرحلة الواعدين بصالة التدريب باستاد المنصورة الرياضي

زيارة المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة مشروع المركز الق

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي، والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

زيارة المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة مشروع المركز الق

يذكرأن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.