محمد نجاتي يكشف سبب منعه لأولاده من دخول التمثيل: صعب جدا

كشف الفنان محمد نجاتي سبب منعه لأولاده من دخول المجال الفني، وذلك بسبب صعوبة العمل فيه، موضحا أن والده لو كان يعرف مدى الصعوبة والمجهود المبذول في التمثيل لما وافق على دخوله هذا المجال.

وقال محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن صعوبة الفن والتمثيل تكمن في الحصول على دور جيد وكيفية الموافقة على الدور أو رفضه، وكذلك التعديلات المطلوبة عليه وغيرها.

على الجانب الآخر، أوضح محمد نجاتي أنه لا يمكن أن يكذب أبدا، ولا يمكن أن يحب غير زوجته ووالدته وابنتيه أبدا، كما أنه لا يمكن أن يتزوج مرة أخرى أبدا، مؤكدا أن "المجنون هو من يفكر أن يتزوج مرة أخرى".

الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

