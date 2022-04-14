محمد نجاتي: سأطرح أغنية جديدة بعد العيد.. ولا أمانع غناء المهرجانات

قال الفنان محمد نجاتي إن الأغاني في العصر الحالي كلما كانت سهلة كلما وصلت للجمهور بشكل أسرع وأفضل، موضحا أنه "مش لازم تكون الأغنية مليانة مقامات وعرب، وأخرج من مقام أدخل في مقام وغيرها".

وأضاف محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يغني ويلحن ويعزف على العود أيضا، وسيقدم أغنية قريبا بعد عيد الفطر، موضحا أنه أنتج ألبوم غنائي حينما كان يدرس في الفرقة الأولى بالجامعة ولم يكمل، وسيعيد العمل على تقديم أغاني مرة أخرى، موضحا أنه سيطرح أولى أغنياته بعد شهر رمضان.

وتابع أن "أغاني المهرجانات عندها رسالة مهمة، وبتفرح الناس في الأفراح والأعياد، موضحا أنه لا يمانع في تقديم أغاني المهرجانات ولكن بشرط أن تكون كلماتها ولحنها جيد، موضحا أنه مع فن المهرجانات ولكن بشروط، بمعنى أنه يدعم هذا النوع من الفن من خلال الموسيقى والألحان ولكنه ضد الكلمات البذيئة التي يقدمها بعض مؤدي المهرجانات.

الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

