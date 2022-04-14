محمد نجاتي: حديثي عن رجال الدين فُهم بشكل خاطئ.. والفنان هو الأهم لهذا السبب

محمد نجاتي
محمد نجاتي
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قال الفنان محمد نجاتي إن حديثه عن رجال الدين والأطباء تم فهمه بشكل خاطئ حين قال إن الفنان أهم منهم، ولكنه كان يقصد أن الفنان يدخل المنازل ويربي الأبناء من خلال ما يقدمه من أعمال فنية يوجه من خلالها أفكارهم وهو أخطر من الآخرين بسبب دوره، ولم يقصد أي إهانة، موضحا أن الفن يشكل الوعي والوجدان المجتمعي وهو الأخطر من الفكر.
وأضاف محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يغني ويلحن ويعزف على العود أيضا، وسيقدم أغنية قريبا بعد عيد الفطر، موضحا أنه أنتج ألبوم غنائي حينما كان يدرس في الفرقة الأولى بالجامعة ولم يكمل، وسيعيد العمل على تقديم أغاني مرة أخرى.
وتابع أن مع فن المهرجانات ولكن بشروط، بمعنى أنه يدعم هذا النوع من الفن من خلال الموسيقى والألحان ولكنه ضد الكلمات البذيئة التي يقدمها بعض مؤدي المهرجانات.
الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.
درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.
وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.
 

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