محمد نجاتي يفتح النار على منة عرفة: مليش علاقة بطلاقها.. الشهرة والترند

قال الفنان محمد نجاتي، أعرب محمد نجاتي، إن السبب الحقيقي وراء طلاقة منة عرفة من زوجها محمود المهدي هو البحث عن الشهرة والترند، مضيفا: مش معقول منة عرفة تطلق عشان مشهد في مسلسل ولكن التريند والشهرة بدليل إهانة محمود المهدي زوجها للفنانة الكبيرة إلهام شاهين وأخويا الكبير وضهرنا وسندنا في الوسط الفني، الفنان القدير الدكتور أشرف زكي".

وأعرب الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن استياءه من تصرف محمود المهدي زوج منة عرفة، بعد نشره مقطع فيديو من أغنيته الجديدة وهو يسخر منه، مؤكدا أنه لجأ إلى القضاء لأنه غير عضو في النقابة.. والمحامي مكمل في الإجراءات ومش عايز أتكلم في الموضوع ده لأنه أعطى الفرصة لشهرة ناس".

وتابع الفنان محمد نجاتي، حمادة هلال إنسان دمث الخلق وعلى درجة كبيرة من الأخلاق، ومن الفنانين الذين استطاعوا تطوير موهبتهم بشكل كبير، خاصة أنه بدأ الغناء في سن صغير، ولكنه لم يتوقف، واستطاع تقديم نفسه بشكل جيدا في أعماله".

ولد الفنان محمد نجاتي في يوم ١٣ يوليو عام ١٩٧٥ في منطقة شبرا التابعة بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989م.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

شارك نجاتي في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكن اشتهر كثيرًا في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

يعد الفنان محمد نجاتي من الفنانين الذين تركوا بصمة في عالم الدراما، وأعماله التليفزيونية هي الأكثر التصاقا بأذهان الجمهور.