ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق اي سي ميلان، في المواجهة النارية التي سيحتضنها ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لعام 2022.

وشهدت مباراة الذهاب التي جمعت اي سي ميلان ضد نظيره إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب "سان سيرو" التعادل السلبي.

وصعد إنتر ميلان بعد أن حقق الفوز أمام روما بهدفين نظيفين، في ربع نهائي كأس إيطاليا ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

بينما تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا عقب الفوز أمام لاتسيو برباعية نظيفة، في ربع نهائي البطولة.

ويكون لدي إنتر ميلان الأفضلية من حيث التتويج التاريخي بلقب كأس إيطاليا، فهو نجح في الحصول عليه 7 مرات، مقابل 5 لميلان.

كما يرغب فريق ميلان في الفوز بكأس إيطاليا الذي كان آخر فوز للروسونيري في موسم 2003/2002 على حساب العاصمة روما.

وكانت آخر مرة فاز فيها النيرازوري باللقب كانت في موسم 2010/2011 على حساب باليرمو.

وواجه الفريقان بعضهم البعض في 9 مباريات في بطولة كأس إيطاليا، وفاز ميلان بـ 4 مباريات، فيما حقق إنتر ميلان 3 مباريات، وحسم التعادل بنتيجة مباراتين.

والجدير بالذكر أن كانت أكبر نتيجة في تاريخ ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا هي فوز ميلان 4-2 لصالح ميلان.

موعد مباراة إنتر ضد ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022

ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة:

العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي كأس ايطاليا

* canale 5 italia

* Premier Sports 1 HD

* AD SPORTS 1 HD

* AD SPORTS 2 HD

* Arena Sport 1 HD Croatia

* Look Sport+ HD

