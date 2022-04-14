تقرير يوصي بإنشاء هيئة قومية للسكان.. وعمرو حسن: أمامنا فرصة ذهبية

"مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام.. هطلع ايه.. النظام يعنى هيطلع ايه.. تعليم متواضع.. مين اللى يقدر يعمل تأمين طبى حقيقى لـ 100 مليون مواطن".. هكذا لخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أزمة الزيادة السكانية في مصر، خلال كلمة في ندوة نقاشية بعنوان: "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل" في شهر سبتمبر الماضي.

كلمات الرئيس لخصت تأثير مشكلة الزيادة السكانية على مناحي الحياة كافة، وأهمها جودة حياة المواطن، والتي لا تستطيع أي حكومة أن ترتقي بها في ظل الزيادة المضطردة لعدد السكان، كما أنها عبرت عن رغبة وإرادة القيادة السياسية للتصدي لهذه المشكلة.

مؤسسات الدولة لم تكن هي الأخرى بعيدة عن توجهات القيادة السياسية، ولذلك صدر تقرير عن اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، حمل عنوان "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، وناقشه المجلس خلال الأيام الماضية، إذ عرض التقرير أصول المشكلة وأصدر توصيات مهمة لحلها على رأسها إنشاء الهيئة القومية للسكان

منحنى الزيادة السكانية في مصر منذ 1980 إلى الآن

وكشف التقرير أن أعلى معدلات الزيادة السكانية كانت خلال الفترة بين عامي 1980 و1985، ووصلت إلى 2.6%، واستقر الوضع على هذه النسبة في الفترة من 1985 إلى 1990، وفي الفترة من 1990 إلى 1995 انخفضت المعدلات إلى 2.1%، ثم انخفض المعدل مرة أخرى في الفترة من 1995 إلى 2010 إذ وصل إلى 1.9.

وأوضح التقرير أن معدل الزيادة السكانية ارتفع مرة أخرى في الفترة من 2010 إلى 2015، نظرا لعدم توافر الإرادة السياسية، وانحسار دور المجلس القومي للسكان، وبالرغم من انخفاض الزيادة السكانية في الفترة المصاحبة لوضع استراتيجية (2015 - 2030) إلا أن المعدل ارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يشير إلى صعوبة الوصول إلى ما تهدف إليه الاستراتيجية بالوصـول الـى عـدد السـكان 110.9 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إنه طبقا لمكتب المرجع السكاني، فإن عدد مصر سوف يزيد في الفترة من 2018 إلى 2050 بـ 69.5 مليون نسمة، وستكون سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050 وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ14 إلى المركز الـ11.



إنشاء الهيئة القومية للسكان بدلا من المجلس القومي للسكان

أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان، وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

وشملت التوصيات أن ينقـل إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان، وتستوفي احتياجاتها مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلس الـوزراء بـنـاء عـلى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل، وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.

أسباب حل المجلس القومي للسكان وإنشاء هيئة قومية بدلا منه

1- التخلص من السياسة الجزر المنعزلة التي عانى منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى



2- توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة حتى تتمكن من أداء مهامها وحتى تتفادي تعددية أوجه الصرف من خلال الوزارات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكاني



3- تحديد المسؤوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف



4- ضم جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وغيرهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخرى في ذات النشاط ممن تحتاجهم الهيئة الجديدة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من أدائهم



5- تبين من الدراسات والاحصاءات السابقة أنه لما كان المجلس القومي للسكان يتبع رئيس الجمهورية كان هناك انخفاضا واضحا المعدلات النمو السكاني وعلى العكس تماما حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان لاحظنا زيادة واضحة في معدل النمو السكاني وهذا يؤكد على أن تكون تبعية الهيئة الجديدة في الفترة الأولى إلى آليات الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.



6- تؤكد التجربة الفعلية بأن وجود هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تتميز عن المجالس التنفيذية لكونها هيئة مستقلة ذات كيان مؤسسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة ولهاكوادر هيكلية إدارية وهيكل تنظيمي حتى تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها ومحاسبة العاملين بها في حال التقصير وتغييرهم إذا لزم الأمر، وهي تخضع لباب الهيئات العامة المستقلة التي أشار إليها الدستور المصري في نصوص المواد من 215 حتى 221 مما يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف.

أهمية السكان باعتبارها من عناصر القوة الشاملة للدولة

وأضاف "حسن" في تصريحات لـ "الفجر": "دعونا نتفق أولًا على مبدأ أننا ننظر إلى السكان فى مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقًا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لا بد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكان".

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومى المصرى.

تثمين جهود مجلس الشيوخ

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق: "وأثمن جهود مجلس الشيوخ ومجلس النواب فى حل هذه القضية واتوجه بالشكر لكل الجادين من السادة اعضاء المجلسين لاهتمامهم بالقضية السكانية وسعيهم إلى تفعيل وتطوير دور المجلس القومي للسكان في إدارة الملف السكاني، ليكون خطوة نحو إيجاد حلول جذرية للتزايد المتنامي للسكان، ورسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني من خلال وجود جهة مسئولة لإدارة الملف على الوجه الأكمل، وكلا المجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه المتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.

واستكمل: "مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.

ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".