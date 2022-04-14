محمد نجاتي: حمادة هلال "أخويا".. واستطاع تطوير موهبته بشكل كبير

قال الفنان محمد نجاتي إن أهم ما يميز مسلسل "بدارة" الذي شارك به، هو وجود الفنان حمادة هلال معه والذي يعد أول أدواره، والتقيا بالصدفة في هذا المسلسل، ثم عملا سويا في فيلم عيال حبيبة والعيال هربت وابن أصول، "حمادة هلال أخويا".

وأضاف محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حمادة هلال إنسان دمث الخلق وعلى درجة كبيرة من الأخلاق، ومن الفنانين الذين استطاعوا تطوير موهبتهم بشكل كبير، خاصة أنه بدأ الغناء في سن صغير، ولكنه لم يتوقف، واستطاع تقديم نفسه بشكل جيدا في أعماله.

وتابع أن حمادة هلال استطاع تحقيق نجومية كبيرة في السينما والتلفزيون على مستوى العالم بأكلمه، ولديه العديد من المميزات التي تجعله "أخويا وليس صديقي فقط".

الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

