محمد نجاتي عن زوجته: أصيلة وبنت ناس.. وتعرفت عليها صدفة في "مول"

قال الفنان محمد نجاتي، إن زوجته من خارج الوسط الفني، وهي شخصية أصيلة وعلى خلق ودين، ووالدها "محترم جدا ومش هقدر أوفيه حقه مهما اتكلمت عنه، وأداني أمانة وهي زوجتي ندا، من غير ما يفرض عليا أي شروط، ودا مخليني أحافظ عليها أكثر ومفكرش أبعد أبدا في أي خلاف".

وأضاف محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن والدة زوجته كانت شخصية رائعة وتستحق الإشادة بها لأنها كانت سببا في زواجي من ابنتها، موضحا أنه التقى زوجته بالصدفة في أحد المولات ولم يكن هناك معرفة سابقة بينهما، وكان من المفترض في هذا الوقت أن أتعرف على فتاة أخرى للزواج بها، ولكن القدر كان سببا في زواجي منها.

وتابع أنه منذ رآها في المول وشغلت باله وتمنى أن تكون زوجته بدلا من الفتاة التي كانت برفقته، وهو ما حدث.

الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

